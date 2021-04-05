Apple, iPhone 12'lerden Sonra 5G'yi iPhone SE'ye de Taşımaya Hazırlanıyor

Apple'ın son iPhone'ları, yani iPhone 12'ler 5G desteği ile birlikte gelmişti. Ve şimdi şirket, 5G'li yeni bir iPhone SE'yi piyasaya sürebilir. Dahası, 2 farklı iPhone SE modeli gelebilir.