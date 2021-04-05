Apple, iPhone 12'lerden Sonra 5G'yi iPhone SE'ye de Taşımaya Hazırlanıyor

Apple'ın bir sonraki iPhone serininin tanıtılmasına daha vakit var. Eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 13 serisine hazırlıklar devam ederken, yeni gelen sızıntı ABD'li şirketin 5G'li özel bir iPhone modeli üzerinde daha çalıştığına işaret ediyor.
Apple'ın uygun fiyatlı olarak kategorilediği iPhone modeli iPhone SE, bir sonraki modeliyle 2022 yılında raflarda olabilir. Sızıntı ise bu yeni iPhone SE modelinde 5G desteğinin yer alacağını söylüyor.
İlk olarak 2016 yılında tanıtılan iPhone SE modeli, 2020 yılında yenilenerek piyasaya çıkmıştı. LTE, yani 4G destekli olarak gelen bu modelin halefinin ise 2022 yılında piyasaya çıkacağı ve 5G desteğine sahip olacağı belirtiliyor.
iPhone SE 2022, muhtemelen dönemin işlemcisi ile piyasaya çıkacaktır. Ancak buna karşın 2020 yılı modeliyle aynı ekran boyutuna sahip olacak, yani 4.7 inç ekran ile gelecek. Fakat bir diğer duyum ise, telefonun 2 farklı versiyonu olacağı ve bir diğer varyantın ise 2023 yılında tanıtılacağı yönünde. Farklı olarak bu modelde ise 6.1 inç boyutlu bir ekran yer alacak.
Apple, daha önce 6.1 inç ekran boyutunu 2018 yılında tanıttığı iPhone XR modelinde kullanmıştı. Çerçevesiz ekran tasarımının benimsendiği ilk Apple modeli olan iPhone XR'da, kamera da çentik yoluyla ekrana konumlandırılmıştı. Görünüşe göre Apple, bu hamleyi 2023 yılında 6.1 inç ekranlı iPhone SE'de tekrarlayacak.
Toparlayacak olursak, iPhone 13'lerin yanında Apple'da 2 farklı iPhone SE modeli bekleniyor. Biri 2022 yılında tanıtılacak olan iPhone SE 4.7 inç, bir diğeri ise 2023 yılında tanıtılacak olan iPhone SE 6.1 inç. Ancak elbette bunlar şimdilik sızıntıdan ibaret.
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