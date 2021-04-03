AMD'nin "Cezzane" Kod Adlı Ryzen 5000G APU Serisinin Özellikleri Sızdı

AMD'nin "Cezzane" kod adıyla bilinen Ryzen 5000G masaüstü APU serisinin tamamının özellikleri ortaya çıktı. İşte yeni APU'lar ve detayları.

  • Ercan Uğurlu
AMD "Cezzane" Kod Adlı Ryzen 5000G APU Sızdı

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