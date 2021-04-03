AMD'nin "Cezzane" Kod Adlı Ryzen 5000G APU Serisinin Özellikleri Sızdı

AMD, geçtiğimiz yılın ekim ayında Ryzen 5000 serisi masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Çipler, Zen 3 mikro mimarisi tarafından desteklenirken, en önemli yenilik ise, önceki nesle göre tek iş parçacığında büyük performans iyileştirmesi getirmesiydi. AMD, bu yıl da CES 2021 fuarında Zen 3 CPU çekirdeğine ve Vega GPU'ya sahip 5000 serisi mobil APU'larını tanıtmıştı. Şimdi geriye ise bir tek AMD'nin masaüstü APU'larının tanıtılması kaldı.
AMD'nin "Cezzane" kod adıyla da bilinen yeni APU serisi için geri sayım sürerken, bugün Twitter'da özellikleriyle beraber sızdı. Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G ve Ryzen 3 5300G şeklinde gelecek olan yeni işlemciler, Zen 3 mimarisine sahip olacak.
Yeni ailenin tepe modeli kuşkusuz Ryzen 7 5700G olacak. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşacak olan bu işlemci, 4.6 GHz tavan frekansa erişebilecek. Bu işlemciyi, Ryzen 5 5600G takip ederken, 4.4 GHz frekans değeri ile Ryzen 7 5700G'ye oldukça yakın performans üretmesi bekleniyor. Ancak çekirdek sayılarında değişim söz konusu. Ailenini taban modeli ise Ryzen 3 5300G olacak.
İşlemcilerin ne zaman tanıtılacağı ve piyasaya çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.
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