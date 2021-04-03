Sony Xperia 1 III'ün tanıtım Tarihi Açıklandı; Teknik Özellikleri Sızdı

Beklenen amiral gemisi telefonlardan Sony Xperia 1 III'ün tanıtım tarihi açıklandı. Aynı zamanda telefonun neredeyse tüm teknik özellikleri de sızdı. Ortaya çıkan özelliklere göre Sony Xperia 1 III etkileyici bir telefon olacak.

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia 1 III'ün Teknik Özellikleri Sızdı!

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