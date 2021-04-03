Sony Xperia 1 III'ün tanıtım Tarihi Açıklandı; Teknik Özellikleri Sızdı

Sony'nin son yıllarda mobil pazarda geride kaldığı açık seçik biliniyor. Akıllı telefon kategorisinde Türkiye pazarından da çekilen Sony için globalde de işler pek iyi gitmiyor. Ancak şirket, Xperia 1 III ile bir geri dönüş yaşamak istiyor.
Sony'nin Xperia 1 III'ü yakında tanıtması zaten bekleniyordu. Ve şimdi Sony, 14 Nisan günü bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurarak, Xperia 1 III'ün tanıtım tarihini de açıklamış oldu.
Bu arada telefonla ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Yeni sızıntılara göre ise, telefonun bir dizi özelliği oldukça dikkat çekici görünüyor.
Sony Xperia 1 II'nin halefinde önemli kamera yenilemeleri olacak gibi. 5x ve 10x zum söylentileri ortalıkta dolaşırken, Sony Xperia 1 III'ün şu an piyasaya olan en kaliteli akıllı telefonlara rakip olacağı ifade ediliyor.
Sony Xperia 1 III'te uzun menzilli bir periskop kamera olması beklenirken, telefondaki tek yenilik kamera modülünde olmayacak. Snapdragon 888 işlemciden güç sağlayacak olan Sony Xperia 1 III, 12 GB RAM ve 256 GB depolama modelinin yanında 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip varyantıyla da bulunabilecek.
Telefonda ekran 6.5 inç büyüklüğünde olacağı söylenirken, bu ekran OLED panelden oluşacak ve 21:9 görüntü en – boy oranına sahip olacak. Elbette 10 bit renk ve 120 Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip olacak olan bu ekran, 4K HDR çözünürlüğüyle gelecek.
Yine sızıntılara göre Sony Xperia 1 III'ün fiyatı 1370 Dolar civarında olacak.
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