Apple, iPhone 13 ile Always-On Display Özelliğini Nihayet Sunabilir

Apple'ın gelecek telefon serisi olacak olan iPhone 13 ile beraber çok beklenen bu özellik de nihayet geliyor gibi...

  • Ercan Uğurlu
Apple'a iPhone 13'le Nihayet Bu Özellik Geliyor mu

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