Apple, iPhone 13 ile Always-On Display Özelliğini Nihayet Sunabilir

Apple'ın yeni iPhone'ları için çokça iddia var. Telefonun tasarımından teknik detaylarına kadar önemli revizyon yapacağı ifade edilirken, iPhone 13 serisi ile 120Hz ekran tazeleme hızına kavuşulması da fanlar tarafından heyecanla beklenen özellik arasında. Ancak hepsi bu değil, iPhone 13'te Always-On Display, yani Ekran Her Zaman Açık modu da olacak gibi.
Yeni paylaşılan notlara göre iPhone 13 serisinde hem 120Hz ekran yenileme hızını hem de Always-On Display modu yer alacak. Telefonun pil ömrünün ise, bu ikisinin harcayacağı gücü iyi şekilde idare edebileceği yönünde.
Farklı kaynaklardan gelen haberlere göre ise, iPhone 13'te kullanılacak LTPO panel teknolojisiyle beraber iPhone 13 kullanıcıları, telefonu uyandırmak zorunda kalmadan bazı bildirimleri, şarj durumunu ve saati görebilecekler.
Bir diğer bilgi ise, Apple'ın yeni MacBook'larına yönelik. ABD'li şirketin yeni MacBook'larını gelecek eylül ayında tanıtacağı söylenirken, Apple'ın bu yeni dizüstü bilgisayar serisinde tasarımı yenileyeceği ifade ediliyor. Yeni MacBook'larında ekran çerçevesini daha da incelteceği söylenirken, 2021'in son çeyreğinde seri üretime geçilmesi de planlanıyor.
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