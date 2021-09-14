Apple, iPhone 13'ü Tanıttı: İşte iPhone 13 Özellikleri ve Fiyatı

Uzun süre boyunca gündemi meşgul eden dedikodu ve sızıntıların ardından Apple, iPhone 13'ü resmi olarak tanıttı. Daha önceki söylentilerde de sıklıkla dile getirildiği gibi, tasarımda iPhone 12'ye oranla büyük bir değişiklik söz konusu değil. Ancak çentiğin biraz küçüldüğü rahatlıkla anlaşılabiliyor
Telefonun kalbinde Apple'ın yeni mobil işlemcisi 5nm'lik A15 Bionic yonga seti bulunuyor ve bu yonga setinin, yüzde 25 daha yüksek performans sunduğu iddia ediliyor. 6.1 inç büyüklüğündeki ekran, çizilmelere karşı özel bir kaplamaya sahip. iPhone 13'te yine 120 Hz tazeleme hızı bulunmuyor. Ekranın çözünürlüğü ise 2.532 x 1.170 piksel.
12 megapiksellik iki kameradan oluşan bir kamera sistemi ile gelen iPhone 13'ün ön kamerası da aynı çözünürlüğe sahip. Arka kamerayı oluşturan lensler, bu kez alt alta değil, çapraz olarak konumlandırılmış. En önemli yenilik ise, OIS sisteminin bu kez iPhone 13'e de gelmiş olması.
Depolama seçenekleri 128 GB'tan başlıyor. Yani Apple, iPhone 13 ile birlikte 64 GB seçeneğini tamamen terk etmiş durumda. Sahip olabileceğiniz maksimum depolama alanı ise 512 GB.
25W hızlı şarjı destekleyen iPhone 13'ün pili, her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da, 3.000 mAh'ın biraz üzerinde bir kapasiteye sahip. Telefonda tabii ki stereo hoparlörler ve IP68 koruma sertifikası da bulunuyor.
Apple'ın, iPhone 13'ün dağıtımına 24 Eylül'de başlaması bekleniyor. 5 farklı renk seçeneği ile gelen telefonun fiyatı 799 dolardan başlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın