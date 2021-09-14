Apple, iPhone 13'ü Tanıttı: İşte iPhone 13 Özellikleri ve Fiyatı

Apple, bu akşam düzenlenen etkinlikte iPhone 13'ü resmi olarak tanıttı. iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey, iPhone 13 özellikleri ve iPhone 13 fiyatı haberimizde...

iPhone 13 tanıtıldı: Özelliklri ve Fiyatı...

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