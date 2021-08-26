Netflix Hesabınız 4'ye Satışa Çıkmış Olabilir!

Çevrim içi yayın kanallarına yönelik talepteki artışın farkında olan siber dolandırıcılar, Netflix hesabı bulunan kullanıcıların hesap bilgilerini çalmak ve Dark Web'de satışa çıkarmak için çeşitli yollara başvuruyor.

Netflix Hesabınız 4'ye Satışa Çıkmış Olabilir!

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