DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Bir Kötü Haber Daha...

Bir kötü haber daha: DDR5 RAM'lere bir an önce kavuşmak isteyenler biraz daha beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
DDR5 RAM'leri Bekleyenler Biraz Üzülebilir

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