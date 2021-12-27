DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Bir Kötü Haber Daha...

Yeni nesil DDR5 RAM'ler kısa bir süre önce Intel'İn Alder Lake-S işlemci serisiyle beraber tanıtıldı. Ancak bilgisayarınızı bu platforma yükseltmek istiyorsanız, beklediğinizden biraz daha fazlasını ödemeye hazır olmanız gerekiyor.
Elbette ani yükselen ya da düşen kur karşısında ülkemizde nasıl bir fiyatlandırmaya gidilecek henüz belli değil, ancak işin yurt dışı ayağında da DDR5'lerin beklenenden yüksek fiyatlandırılması bekleniyor. Zira yüksek talep karşısında arzın yetersiz olduğu biliniyor.
Yayınlanan bir rapora göre bu süreç 2022'nin 2'inci yarısından sonra bir nebze de düzelebilir. Şu an yalnızca masaüstü bilgisayar platformunda kullanılabilen DDR5'ler, dizüstü bilgisayarlar için ilk geldiğinde de benzer bir tablonun yaşanabileceğine işaret ediliyor. Henüz yeni bellek standardını kullanan dizüstü bilgisayarlar hakkında bir bilgi yok, ancak dizüstü bilgisayar platformu da yeni teknolojileri almakta masaüstü bilgisayarların çok da gerisinde kalmıyor. CES 2022 etkinliğinde bununla ilgili ilk duyuruların yapıldığına da şahit olabiliriz.
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