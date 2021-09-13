Apple'dan iPhone Kullanıcılarına Şaşırtıcı Uyarı: "Bunu Sakın Yapmayın"

Apple, iPhone kullanıcıları için ilginç bir uyarı yayınladı. Uyarı, iPhone kamera düzenini etkileyen, güçlü bir motosiklet motorundan gelen yüksek genlikli titreşimlerle ilgili. Temel olarak, pek çok iPhone modeli, optik görüntü sabitleme (OIS) ve kapalı döngü otomatik odaklama (AF) gibi kamera odaklı teknolojiler sunarak, kullanıcıların yerçekimi ve titreşim etkilerine karşı koyarken keskin çekimler yapmalarını sağlıyor.
Apple, OIS ve kapalı döngü AF "dayanıklılık için tasarlanmış" olsa da, belirli frekanslarda yüksek genlikli titreşimlere uzun süre maruz kalmanın sonunda görüntü ve videolarda kalitenin düşmesine, kameranın bozulmasına yol açacağını söylüyor. Apple'ın açıklaması şu şekilde:
"Yüksek güçlü veya yüksek hacimli motosiklet motorları, şasi ve gidonlar aracılığıyla iletilen yoğun yüksek genlikli titreşimler üretir. Ürettikleri belirli frekans aralıklarında titreşimin genliği nedeniyle, yüksek güçlü veya yüksek hacimli motorlara sahip motosikletlere iPhone'unuzu bağlamanız önerilmez. iPhone'unuzu mopedler ve scooterlar gibi küçük hacimli veya elektrikli motorlu araçlara takmak, nispeten daha düşük genlikli titreşimlere neden olabilir, ancak bunu yaparsanız, iPhone'unuzun ve iPhone'unuzun hasar görme riskini azaltmak için bir titreşim sönümleme montajı önerilir. OIS ve AF sistemleri. Hasar riskini daha da azaltmak için uzun süre düzenli kullanımdan kaçınılması da önerilir."
OIS veya kapalı döngü AF'nin iPhone 6S Plus'tan bu yana birden fazla iPhone modelinde mevcut olduğu göz önüne alınırsa, Apple'ın neden bu konuda aniden bir tavsiye yayınlamaya karar verdiği belli değil. Müşteriler tarafından bildirilen benzer olaylarda bir artış olduğu tahmin edilebilir. Apple, sorunun bu kamera teknolojilerine sahip "birçok" tüketici elektroniğinde yaygın olduğunu ve iPhone'a özgü olmadığını da vurguluyor...
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