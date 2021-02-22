Apple'dan iPhone Sahiplerine Yeni Sürpriz: Yeni Bir "MagSafe" Geliyor

Apple, iPhone telefonlara kablosuz şarj sağlayacak MagSafe benzeri yeni bir şarj aksesuarı geliştiriyor.

  • Ercan Uğurlu
Apple, Yeni Bir "MagSafe" Üzerinde Çalışıyor

Apple, iPhone akıllı telefonlarında kablosuz şarj konusunda oldukça geç davranmıştı ancak geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği MagSafe kablosuz şarj teknolojisi ile beraber bu konuda bir şeyler yapacağını da göstermiş oldu.

iPhone 12 ailesinde yer alan MagSafe, özellikle cüzdanlar ve şarj istasyonları için kullanışlı olsa da, Apple görünüşe göre bu işlevi geliştirmek üzere çalışıyor. Bloomberg kaynaklarına göre Apple, iPhone 12 -ve gelecekteki iPhone'ları- kablosuz olarak şarj edecek yeni bir MagSafe pil paketi geliştireceği iddia ediliyor.

iOS 14.5 beta 2 sürümünde karşımıza çıkan bilgilere göre Apple, şimdi de MagSafe benzeri yeni bir kablosuz şarj aksesuarı daha geliştirme aşamasında. Bu konu hakkında Apple tarafından bir doğrulama gelmese de, analist Mark Gurman bu bilgiyi doğrulamış durumda. Bu cihazın bir powerbank, yani mobil şarj cihazı olacağı söyleniyor.

Özellikle iPhone 12 ile beraber şarj cihazlarını da kutu içeriğinden çıkartan Apple'ın, yakın gelecekte tamamen kablolu şarj uygulamalarından vazgeçeceği bilgisi de mevcut. Şirket, buna ilişkin olarak da kablosuz şarj teknolojilerini geliştirme ve çeşitlendirme yoluna gidiyor.

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