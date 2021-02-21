Apple M1 İşlemcili MacBook'lara Android Uygulamaları Geliyor

Apple, bir süredir tanıttığı M1 işlemcisi ile teknoloji gündeminde kendine geniş yer buluyor. Intel ile yollarını ayırma kararı alan Apple, bundan sonra ARM tabanlı kendi işlemcileri ile yola devam edecek. Bunun yankıları halen sürerken, Intel'den Apple'a dokundurmalar da gelmiyor değil. Intel, geçtiğimiz günlerde Apple'ı "taşlamıştı." Bu konu bir yana, şimdi M1 işlemcili MacBook'lar için yararlı olacak bir haber geldi. Habere göre, Mac bilgiayarlarda Android tabanlı uygulama ve oyunları çalıştırma olanağı tanıyan BlueStacks, M1 çipi ile çalışan Apple MacBook ve Mac'lere de destek sağlayacak.
BlueStacks, Android uygulamalarını PC'lere getiren popüler bir Android emülatörü olarak biliniyor. Şu an yalnızca Intel veya AMD tabanlı işlemcilerde çalışan bu emülatör, yakında ARM desteği de alacak ve böylece ARM tabanlı cihazlarda da Android işletim sistemi çatısı altına sunulan uygulamaları çalıştırmak da mümkün olacak.
BlueStacks 5 sürümü ile sağlanacak bu destek şu an beta sürümünde. Bet asürümü ile daha hızlı yükleme ve başlatma süreleri sunan yazılım, ayrıca yüzde 40 oranında daha az RAM tüketimi, ve CPU kullanımını yüzde 80 oranında azaltan Eko Modu da içeriyor.
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