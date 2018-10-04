Apple, iPhone Şarj Problemi İçin Harekete Geçti
Apple, yeni iPhone'ların başına bela olan şarj problemine kalıcı bir çözüm geliştirmek için kolları sıvadı!
Apple görünüşe bakılırsa yeni telefon modellerini alan kullanıcıların yaşadıkları şarj problemleri ile ilgili şikayetlerini duydu ve harekete geçti. Yeni gelen iOS 12 Beta 2 sürümünde yeni emojilerden fazlası var.
Eğer problemden haberdar değilseniz, son zamanlarda bazı iPhone XS ve iPhone XS Max cihazlarının şarja takıldıklarında şarja otomatik olarak başlamadıklarını hatırlatalım. Telefonlarda bulunan bir hata, uyku modunda iken cihazın şarj olmasına engel oluyor. İlginç olan durum ise şarja taktıktan sonra iPhone'unuzu elinizle uyandırmanız halinde şarj işleminin derhal başlıyor olması.
Basit bir çözüme sahip olmakla birlikte sinir bozucu olan bu hata, kısa sürede tepki topladı. İyi haber ise Apple'dan geldi: Apple, bu geçici çözümün yerini alacak kalıcı bir hata düzeltme üzerinde çalışıyor.
Ancak şu an için düzeltme sadece iOS 12 Beta 2 sürümünde bulunuyor. Apple'ın yeni özellikleri ve hata düzeltmelerini iyice test etmeden Beta sürümüne dahil etmediği bilinen bir durum. Bu yüzden yeni emojilerle birlikte şarj problemine gelecek kalıcı çözüm için uzun süre beklemek gerekmeyeceğini söylemek mümkün. Şimdilik yeni iPhone kullanıcılarının çözüm gelene kadar bu yazılım hatası ile yaşamaya devam etmeleri gerekecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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