Apple, iOS 12.1'i Emojiye Boğacak!
Apple, iOS 12.1 sürümünün ikinci geliştirici sürümünü yayına sunmaya hazırlanırken, emojiler konusunda hiç de mütevazı davranmıyor!
Bilindiği üzere iOS 12.1 sürümünün halka açık ilk beta sürümü, yaklaşık 2 hafta önce kamuoyunun beğenisine sunulmuştu. Yeni beta sürümü ise, 70'den fazla yeni emoji ile karşımıza çıkacak.
Emoji furyası son yıllarda sosyal medya servislerinin en önemli öğeleri arasına girdiler. Apple da bu furyadan olabildiğince yararlanmak niyetinde. Yeni işletim sistemine adapte edilen emojiler arasında; kızıl saçlı, gri saçlı, kıvırcık saçlı ve kel figürler; evcil hayvanlar ve sportif nesnelere dair ögeler bulunuyor. Buna ek olarak yüz ifadelerini yansıtan farklı emojiler de listede yer alıyor. Nazar, ay çöreği, kırmızı hediye zarfı emojileri de çeşitliliğe katkıda bulunacak.
iOS 12.1'de yayınlanacak emojilerden sadece iPhone ve iPad kullanıcıları değil; MacOS ve WatchOS sahipleri de faydalanabilecek.
Barış Terun
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