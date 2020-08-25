Son yüzyılın en büyük keşfi! 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu!

İsrail'in Merkez Bölgesi'nde yeni bir mahallenin inşasının planlandığı bölgede bir kazıda gönüllü olarak çalışan gençler, 1100 yıl öncesine ait yüzlerce altın içeren hazineyi keşfetti. Kazdıkça altınlar fışkırdı...