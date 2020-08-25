Son yüzyılın en büyük keşfi! 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu!

İsrail'in Merkez Bölgesi'nde yeni bir mahallenin inşasının planlandığı bölgede bir kazıda gönüllü olarak çalışan gençler, 1100 yıl öncesine ait yüzlerce altın içeren hazineyi keşfetti. Kazdıkça altınlar fışkırdı...

İsrail'de 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu! Kazdıkça altın fışkırdı

İsrailli gençler bin yıldan fazla bir süredir kilden bir kapta saklanan yüzlerce altını ortaya çıkardı.

İsrail Eski Eserler Dairesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada hazinenin, yeni bir mahallenin inşa edilmesinin planlandığı İsrail'de bir kazıda gönüllü olan gençler tarafından keşfedildiğini söyledi.

1100 YIL ÖNCE GÖMÜLMÜŞ

Kazı direktörü Liat Nadav-Ziv "Bu hazineyi 1100 yıl önce gömen kişi, onu geri almayı beklemiş olmalı ve hatta kıpırdamaması için bir çivi ile sabitleyerek emniyete almış olmalı. Onun bu hazineyi almak için geri dönmesini neyin engellediğini ancak tahmin edebiliriz." dedi.

Hazinenin saklandığı sırada atölyelerde bulunduğu alan ve sahibinin kimliği hala bir muamma.

"BÖYLE BİR HAZİNE BULMAK HEYECAN VERİCİYDİ"

Hazineyi bulan gönüllülerden biri olan Oz Cohen, "İnanılmazdı" dedi. "Toprağı kazdım ve toprağı kazdığımda çok ince yapraklara benzeyen bir şey gördüm. Tekrar baktığımda bunların altın sikkeler olduğunu gördüm. Böylesine özel ve kadim bir hazine bulmak gerçekten heyecan vericiydi. "

Eski Eserler Kurumu'nda bir madeni para uzmanı olan Robert Kool ise 425 sikkenin 24 ayar saf altın olduğunu ve o döneme kayda değer bir paraya tekabül ettiğini söylüyor. Kool, "Örneğin, böyle bir meblağla bir kişi, o günlerde Mısır'ın muazzam zengin başkenti olan Fustat'ın en iyi mahallelerinden birinde lüks bir ev satın alabilir" dedi.

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