Neredeyse Bir Nükleer Bomba Yapan The A-Bomb Kid'in İlginç Hikayesi!

1974 yılında bir üniversite öğrencisinin yazdığı bir makalenin ve yaptığı bir bomba maketinin FBI'a kadar uzanan ilginç hikayesi: Karşınızda The A-Bomb Kid ve yaptığı şaşırtıcı işler...