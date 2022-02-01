Neredeyse Bir Nükleer Bomba Yapan The A-Bomb Kid'in İlginç Hikayesi!

1974 yılında bir üniversite öğrencisinin yazdığı bir makalenin ve yaptığı bir bomba maketinin FBI'a kadar uzanan ilginç hikayesi: Karşınızda The A-Bomb Kid ve yaptığı şaşırtıcı işler...

  • Levent Öztürk
The A-Bomb Kid'in İlginç Hikayesi!

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