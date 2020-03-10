Galaxy S20'yi Unutun; İşte Galaxy S21

Rus lüks firması Caviar, Galaxy S20 Ultra'nın, Galaxy S21 adı verilen özel bir sürümünü duyurdu. Bu yeni cihaz 344.000 ruble (yaklaşık 5.050 dolar) başlangıç fiyatına sahip ancak bu fiyat, 2.690.000 rubleye (yaklaşık 39.545 dolar) kadar çıkabiliyor.
Galaxy S21 Özellikleri
Bu isimlendirmeye sahip olmasına rağmen Galaxy 21, temel olarak altın, oniks, yakut, safir ve benzeri pek çok değerli taşla süslenmiş bir Galaxy S20 Ultra olarak tanımlanabilir. Görünene göre Caviar, en son ürünü ile kart oyunu sevdalılarını hedefliyor ve bu pahalı cihazları "şans tılsımları" olarak tanımlıyor.
Bunun sonucu olarak da firma, her biri dört farklı iskambil takımından birini temsil eden aynı cihazın dört farklı sürümünü ve arka paneli Joker kartını anımsatan beşinci bir sürümünü üretti.
Samsung Galaxy S21 Fiyatı Ne Kadar?
Dört farklı simgeden birini barındıran modellerin her biri 344.000 ruble (yaklaşık 5.050 dolar) fiyatına sahipken, Joker sürümü 2.690.000 ruble (yaklaşık 39.545 dolar) fiyatına sahip.
Galaxy S21 Ne Kadar Üretilecek?
Alışıldığı üzere Caviar, Galaxy S21 ürününü sınırlı sayıda üretiyor. Her modelden sadece 21 kopya üretilecek ve bu sayının da rastgele seçildiği söylenemez. 21'in seçilmiş olması, Galaxy S21'in Galaxy S20 Ultra'dan daha iyi olarak bir devam ürünü adına ihtiyaç duymasından kaynaklı değil, BlackJack oyunundaki en iyi eli temsil etmesinden dolayı.
Samsung Galaxy S21'de Joker Kartı
Bir Joker kartının BlackJack destesinde neden var olduğu (normalde bu oyunda Joker bulunmuyor) ve neden dört As'a eşlik edecek bir Papaz veya Kız kartının seçilmediği merak konusu. Yine de Galaxy S21'in alıcılarının bu tutarsızlıkları umursamayacakları kesin.
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