Apple, iPod'un Efsane Olan Oyununu iOS 14 ile Geri Getirdi

Yeni bir keşif, iOS 14'ün klasik oyun Music Quiz'i geri getirdiğini ortaya çıkardı. Oyunda cihaz size rastgele bir şarkı çalıyor ve bu şarkının adını bilmenizi istiyor.
9to5Mac'in keşfettiği oyun, iPhone'un "Kısayollarım" bölümünde bir kısayol olarak görünüyor. Oyunda her oturum, beş tur sürüyor; ancak oynamaya devam edebiliyor ve puanınızı sosyal ağlarda paylaşabiliyorsunuz. Spotify tutkunlarını üzecek olsa da oyun, dahili Müzik uygulamasıyla çalışıyor. Oyun, Apple Music ve iTunes satın almalarının yanında başka kaynaklardan yerel olarak eşitlenen şarkıları da hesaba katıyor.
Oyunun Kısayollar (Shortcuts) işlevini kullanmaya tevşik etmek amacıyla sunulduğunu anlamak zor değil. Bunun yanında Apple'ın müzik çalarlarının retro görünümünün çekiciliğini inkar edemeyiz. Klasik iPod'ların satışının durdurulmasıyla bazı oyunlar da kaldırılmıştı. Bu belki tam bir geri dönüş değil, ancak iPod'un büyük günlerini hatırlamanızı sağlayabilir.
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