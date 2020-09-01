Yakın Bir Gelecekte, WhatsApp'a Gelecek Yeni Özellikleri Açıklıyoruz

WhatsApp geliştiricileri, mesajlaşma uygulamasına yeni özellikler eklemek ve var olan ufak problemleri ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Eğer gelecekte mesajlaşma uygulamasında ne gibi yeni özelliklerin olacağını merak ediyorsanız, WABetaInfo uzmanlarına kulak vermeniz yeterli. WABetaInfo, gelecekteki güncellemelerde yapılacak değişiklikleri bulmak için son WhatsApp beta yayınlarını incelemekte oldukça başarılılar. Bu özellikler normalde beta testi katılımcılarının bile kullanımına sunulmadan çok önce fark ediliyor.
Bahsedilen yenilikler, yeni simgeler veya kurulum dosyası içerisinde gizlenmiş ancak henüz kullanılmayan yeni bir menü için kodlar olabiliyor. Bu özelliklerin WhatsApp'ın yeni sürümünde sunulacakları kesin değil ve bazıları oldukça farklı gözüküyor. Ancak şimdilik beklenen yeni özellikler için ilgi çekici bir liste açıklanmış durumda.
WhatsApp'ta daha kolay depolama yönetimi
WhatsApp'ın kendisi çok fazla alan kullanmayabilir ancak çoğumuzun sahip olduğu çok sayıda aktif görüşme ile beraber indirilen dosyalar, tekil olarak az yer kaplasalar da, hızlı bir şekilde birikiyor. Tabii ki cihazınıza kaydedilmiş olan tüm medyayı silmeniz mümkün ancak işinize yaramayacak pek çok şeyin arasında saklamak istediğin birkaç resim veya video olabilir.
Neyse ki görünene göre WhatsApp'ın ve ilgili dosyalarının cihazınızda ne kadar yer kaplayacağını yönetmek için yeni ve özel bir kontrol paneli ile bu durum çok daha kolay kontrol edilebilir olacak. Bu yeni panel, tek bakışta ne kadar depolama alanının kullanıldığını ve ne kadarının boşta olduğunu görmenize imkan tanıyacak. Ayrıca özellikle büyük olan dosyaları da öne çıkartarak bunları silmeye veya saklamaya karar vermenize yardımcı olacak.
Her bir görüşmenizin ne kadar alan kapladığını görmeniz de mümkün hale gelecek. Henüz sadece bir görüşmedeki dosyaları silmenin mümkün olup olmadığını bilmiyoruz ancak bu özelliğin de oldukça mantıklı bir seçenek olacağı söylenebilir.
WhatsApp'ta sticker araması
Bazılarımız derdini anlatmak için ufak resimleri kullanmayı tercih ediyor ve bu resimler dans eden bir ayı veya bayılan bir kedi olduğunda, görüşmeleri daha eğlenceli bir hale getirmek çok daha kolay oluyor. Ancak her ne kadar bunları temaya göre filtreleme (mutlu, üzgün, sinirli, karşılamalar ve benzeri) seçeneği olsa da tam olarak aradığınız sticker'ı bulmak bazen oldukça zaman alıcı olabiliyor.
Görünene göre bu yeni özellik sticker'lara özel bir arama aracı getirerek bu durumu değiştirecek. Her ne kadar bu özelliği eklemek kulağa oldukça kolay gelse de, şu anda var olan her sticker için aranabilir anahtar kelimelerin teker teker eklenmesini gerektirebileceği için zaman alıcı bir iş olduğu kesin. Bu özellik sunulduğunda oldukça kullanışlı olacak olsa da, sunulması için halen birkaç ay beklememiz gerekeceği kesin gibi görünüyor.
WhatsApp'ta daha kolay kamera erişimi
Bu özellik bir anı kamerada yakalamak ve WhatsApp üzerinde paylaşmak için hızlı hareket etmeye çalışan ancak kamera tuşunu bulmakta zorlanan herkesin ilgisini çekecektir.
WhatsApp'ın ana firması Facebook Messenger Rooms'u yayınladığında, WhatsApp'ın kamera simgelerinden birini, yeni hizmette bir kısayol ile değiştirmişti. Her ne kadar yazı girişi çubuğunun yanında telefonunuzun kamerasına ulaşmak için bir tuş olsa da, eğer telefonunuzdan bir dosya ekleme tuşuna yanlışlıkla basarsanız artık kameraya hızlı bir şekilde erişme seçeneğiniz bulunmuyor. Neyse ki artık WhatsApp geri adım atıyor ve ikinci kamera kısayolunu tekrar ekleyecek gibi gözüküyor.
Tabi ki bu geri adım ile beraber paylaşım ekranı daha büyük olacak ve biraz daha az toplu gözükecek. Ancak bir anı kesinlikle paylaşmanız gerektiğinde bu ikinci kısayol anı kurtarmanıza yardımcı olabilir.
WhatsApp'ta renk kodlu yazışmalar
Hemen hepimiz en azından bir kere WhatsApp'a bir mesaj yazıp göndere bastıktan sonra yanlış gruba gönderdiğimizi fark etmişizdir. Bu yazının içeriğine göre yaşanan bu garip durum için özür dilemeniz yeterli olabilir veya tik işareti maviye dönmeden önce mesajı silmek için çok kısa bir vaktiniz olabilir.
Görünene göre geliştiriciler bu potansiyel olarak utanç verici durumdan kullanıcıları kurtarmak için yeni bir özellik ekliyorlar. Bu yeni özellik, her bir görüşme için özel bir arkaplan ayarlamanıza izin verecek. Böylece mesajı yazmadan önce, kime yazdığınızı bir bakışta anlayabileceksiniz. Umarız bu özellik, bir grup veya kişiye göndereceğiniz mesajın yanlışlıkla başka birine veya başka bir gruba gönderildiği durumların sayısını azaltacaktır.
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