Apple'da İsyan Çıktı: Apple Çalışanları Değişim İstiyor!

Bir grup mevcut ve eski Apple çalışanı, meslektaşlarını şirkette çalışırken yaşadıkları ayrımcılık, taciz ve mücadele hikayelerini herkese açık olarak paylaşmaya çağırıyor. Grup, Apple Workers adlı bir Twitter hesabı açtı ve çalışanları harekete geçmeye çağırdı.
Grup, web sitesinde, "Apple çok uzun süredir kamuoyunun denetiminden kaçıyor. İş yerimizde tanık olduğumuz veya deneyimlediğimiz adaletsizliklere karşı hesap verebilirlik ve düzeltme için baskı yaptığımızda, izolasyon, bozulma ve dışlanma ile karşı karşıya kalıyoruz" diyor.
Protesto eden çalışanlar, şirketten bir çare bulmak için tüm iç yolları tükettiklerini söylüyorlar, bu yüzden şikayetlerini halka açık olarak duyuruyorlar. "Üstlerimizle konuştuk. İnsan kaynakları ekibine gittik. Hiçbir şey değişmedi. Artık farklı düşünmek gerekiyor."
The Verge'ün haberine göre, şimdilik grupta yaklaşık 15 kişi yer alıyor. Eylem, Apple'ın işyerinde cinsiyetçiliği nasıl ele aldığıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalmasıyla aynı zamana denk geldi. Ağustos ayında şirket, kıdemli bir mühendislik programı yöneticisi olan Ashley Gjovik'i ücretli idari izne çıkardı. Gjovik bir dizi tweet'te birkaç etkileşim paylaştı. Bu ayrıntılardan biri, bir yöneticinin sunumlarda onun "tonuna" atıfta bulunarak "sunumlarınızın sonunda sesinizin bir oktav yukarı çıktığını duymadım" demesi. Apple şu anda Gjovik'in iddialarını araştırıyor.
Gjovik, şirketteki deneyimini anlatmak için oluşturduğu bir web sitesinde "Hikayem ve Apple'ın çalışma koşullarıyla ilgili endişelerim hakkında henüz açıklamadığım çok daha fazla bilgi var" diyor ve ekliyor: "Firma içinde kanuni olarak yaptığım tüm denemeler başarısız olduğu için bu yola baş vurdum."
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