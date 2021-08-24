Ünlü Sosyal Medya Platformu ClubHouse'dan Afganistan İçin Özel Tedbir

Bu haftanın başında Facebook, Afganistan'daki kullanıcılarının hesaplarını kilitlemelerine yardımcı olacak araçlar tanıttı. Şimdi benzer hamle özellikle COVID-19 döneminde popülerlik sağlayan ClubHouse tarafından da geliyor. ClubHouse Twitter üzerinden Afganistan'daki kullanıcıları için gizlilik ayarlarında proaktif olarak bazı değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu yeni uygulama ile Clubhouse, özellikle "aktif olmayan" kullanıcıların fotoğraflarını ve biyografilerini saklayacak ve aramada hesapların bulunmasını zorlaştıracak.
Afganistan'da yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde kullanıcılarının güvenliğini sağlamak adına böylesi bir kara alan Clubhouse yönetimi, öte yandan kullanıcıların bunu istedikleri zaman sonlandırabileceklerini de belirtiyor.
Bu haberin ardından Clubhouse sözcüsü, politikalarını düzenli olarak güncellediklerini ve platformlarının herhangi bir propaganda amacı ile kullanılmasını istemediklerini dile getirirken, öte yandan Terör gruplarını belirlemek için hükümet ile ortak çalıştıklarını ve bu kişilerin platformdan tamamen uzaklaştırılmasını sağlamak adına ellerinden geleni yapacaklarını da söylüyor.
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