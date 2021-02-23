Bilinen İlk Kara Delik Hakkında Bildiklerimiz O Kadar da Doğru Değilmiş

İnsanlığın keşfettiği ve doğrulanması için 40 yıl geçmesi gereken ilk kara delik hakkında bildiklerimizin, görünüşe bakılırsa o kadar da doğru değilmiş.

23 Şubat 2021 11:00

Levent Öztürk