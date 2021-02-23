Samsung, "Geleceğin TV'lerini" Tanıtacağı Yeni Etkinliğini Duyurdu

Samsung, önümüzdeki ayın başları için yeni bir ürün etkinliği planlıyor ve bu etkinlikte, akıllı TV alanındaki en son yenilikleri göstereceğini söylüyor. Etkinlik 2 Mart Salı günü gerçekleşecek ve firma tarafından "Unbox&Discover" (Kutuyu Aç ve Keşfet) adı verilmiş durumda. Tahmin edilebileceği gibi etkinlik sadece online olarak gerçekleştirilecek ve Samsung'un kendi internet sitesinin yanı sıra YouTube üzerinden de yayınlanacak.
Bu gösterimin zamanlaması, Samsung'un Lifestyle serisi akıllı TV'lerine yeni üyeler ekleneceğini öneriyor. Ancak firma, etkinliği daha geniş bir deneyim olarak tanıtıyor ve ilk Unbox&Discover etkinliğinin bizlere televizyon ve ilgili çözümlerin geleceği için firmanın vizyonuna bir bakış imkanı sağlayacağını belirtiyor. Bu yüzden de yeni monitör ve soundbar modellerinin de görülmesini bekleyebiliriz.
Son olarak Samsung'un davetiyesi, canlı yayının bahsi geçen vizyonun uygulanması sırasında üreticinin kuracağı "etkili ortaklıklar"dan da bahsediyor. Tam olarak kaç ortaklığın duyurulmasının planlandığını tahmin etmek tabii ki mümkün değil ancak Google ile bazı ortak girişimlerin listede yer alacağı tahmin edilebilir. İki teknoloji devi son zamanlarda oldukça yakınlaşıyor ve SmartThings platformunun büyüdüğü yönden de bu görülebiliyor. Google Discover'ın Galaxy S21'e eklenmiş olması da güçlenen bu ortaklığın bir başka önemli işareti.
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