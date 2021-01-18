Apple, Kendi M1 İşlemcisinin Rüzgarıyla Uçuşa Geçti

Apple'ın kendi işlemcisi M1'i kullanan yeni Mac bilgisayarları, şirketin adeta "uçuşa geçmesini" sağladı.

  • Levent Öztürk
Apple Kendi M1 İşlemcisinin Rüzgarıyla Uçuşa Geçti

Analiz firması Canalys'in raporuna göre Apple, 2020 yılı boyunca oldukça fazla sayıda Mac bilgisayar sattı. Bu başarının altında yatan 1 numaralı neden olarak, Apple'ın kendi M1 çipini kullanan yeni bilgisayarları gösteriliyor.

Canalys'in raporunda Apple'ın, yıl boyunca 22,6 milyon bilgisayar sevkiyatı yaptığı görülüyor. Bu sayının, 2019 yılına göre %16,6'lık oldukça iyi bir büyüme olduğunu belirtmekte fayda var.

İlginç bir şekilde, Apple'ın 2020 dördüncü çeyrek sevkiyatları yıl bazında %45'lik artış gördü ve yeni M1'e sahip Mac'lerin 2020'nin son çeyreğinin ortasında satılmaya başlandığı düşünülürse, yeni çipin bu artışa büyük bir katkıda bulunduğu açıkça görülebiliyor.

Apple'ın 22,6 milyonluk sevkiyatı, PC satıcıları sıralamasında dördüncü sıraya yerleşmesini ve 20 milyon ünite sevk eden Acer'in yerini almasını sağladı. Tabii ki satış sayısına değil kara bakılacak olursa, Apple'ın çok daha iyi bir konumda olacağı tahmin edilebilir.

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