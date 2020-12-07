Apple M1'in Başarısı, İşlemci Devlerini Harekete Geçirdi: İlk Rakip AMD'den

İşlemci dünyasından sızan bilgilere göre AMD, Apple'ın ARM tabanlı işlemcisi M1'e rakip olacak 2 yeni işlemci üzerinde çalışıyor. Bu işlemcilerden biri, üzerinde RAM de barındırabilir...

Apple M1'in ilk rakibi AMD'den gelebilir...

Apple'ın yeni MacBook'larında kullandığı kendi işlemcisi M1'in başarısı üzerine, AMD'nin bu işlemciye rakip bir ürün üzerinde çalışmaya başladığı söyleniyor. M1 düşük güç tüketimi ve yüksek performansı ile bu kulvarda AMD ve Intel'e bir rakip olarak gösteriliyor. Bu hamleye iki büyük işlemci üreticisinin nasıl yanıt vereceği merak ediliyordu. AMD, pazar payını geri almak için ilk harekete geçen firma olacak gibi görünüyor.

Söylenti, donanım sızıntılarını açıklaması ile ünlü Mauri QHD'den geliyor. Kaynaklarına göre AMD, M1 rakibinin "neredeyse hazır" olan iki sürümü üzerinde çalışıyor. Ayrıca, sürümlerden birinde RAM entegre olarak geliyor, diğerinde ise gelmiyor.

Başka bir bilgi paylaşmış olmamasına rağmen tweet'e yorum yapan kullanıcılar AMD'nin M1'e rakip olarak üreteceği işlemcinin mimarisinin ARM olacağını öne sürmüştü. Bir başka iddia ise bu yeni işlemcinin AMD başkanı Lisa Su tarafından 12 Ocak 2021'de CES'te duyurulacağı.

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