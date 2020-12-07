Apple M1'in Başarısı, İşlemci Devlerini Harekete Geçirdi: İlk Rakip AMD'den

İşlemci dünyasından sızan bilgilere göre AMD, Apple'ın ARM tabanlı işlemcisi M1'e rakip olacak 2 yeni işlemci üzerinde çalışıyor. Bu işlemcilerden biri, üzerinde RAM de barındırabilir...