Apple M1 İşlemcili Yeni Mac'lerde Windows Çalışacak mı?

Apple, kısa bir süre önce yeni M1 işlemcili MacBook dizüstü bilgisayarlarını tanıtmıştı. Intel işlemcili modellerden sonra kendi Apple M1 işlemcisine geçen Amerikalı şirket, çokça sorulan Windows konusuna da açıklık getirmiş.
Apple yetkililerinden gelen açıklamaya göre yeni M1 işlemcili MacBook dizüstü bilgisayarlarda Windows çalıştırılabilir. Fakat bu tamamen Microsoft cephesine bağlı durumda.
Apple Yazılım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Craig Federighi, Ars Technica ile yaptığı röportajda, yeni ürettikleri makinelerde Windows'un yerel olarak çalışıp çalışmama kararının tamamen Microsoft'a ait olduğunu söylerken, Windows'un ARM versiyonunu çalıştıracak ve x86 uygulamalarını destekleyen temel teknolojilere sahip olduklarının da altını çizmiş. Ancak kullanıcıların Mac'lerde Windows çalıştırabilmesi için teknolojinin linanslanmasının Microsoft'un alması gereken bir karar olduğunu da söyleyen Federighi, teknik olarak yeni Mac'lerde Windows'un çalıştırabileceğini açıklamış.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın