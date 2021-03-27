Apple, M1 Tabanlı A14X İşlemciden Güç Alan Yeni iPad Serisini Tanıtıyor

Apple'ın, çok yakında M1 işlemci tabanlı yeni iPad Pro serisini piyasaya süreceği söyleniyor. Buna göre şirket nisan ayında yeni iPad Pro'yu tanıtacak.
Gelecek iPad Pro'ya ilişkin de önemli sızıntılar var. Bunların başında yeni iPad Pro tabletlerde Apple'ın M1 yonga setini temel alan A14X işlemciyi göreceğimiz geliyor. Dahası, aynı işlemciyi yeni iPad Mini'de görmemiz söz konusu olabilir.
Bu bilginin gerçek olma ihtimali hayli yüksek. Zira sızıntının kaynağı iOS 14.5 beta sürümünün kod satırlarında ortaya çıkmış. Buna göre yenilik yalnızca CPU'da değil, GPU'da da olacak. Apple'ın yeni tablet cihazlarında 13G GPU'nun yer alacağı bilgisi yer alırken, kod satırlarında şirketin 4 yeni tablet modeli üzerinde durduğu görülüyor.
Yeni tablet modellerinin kod isimleri de belli. J517, J518, J522 ve J523 kod isimleriyle görünen yeni tabletler arasında hem 12.9 inç hem 11 inç ekranlı tabletleri görebileceğiz. Ancak bunun onaylanması için önümüzdeki ay düzenlenecek lansmanı beklememiz gerekecek.
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