Apple'dan, Mac Studio'ya Hayal Kırıklığı Yaratan SSD Engeli

Apple, geçtiğimiz günlerde tasarımcıların imrenerek bakacağı Mac Studio'yu satışa sundu. Şu an Türkiye fiyatı 35 bin 999 TL ila 69 bin 999 TL arasında değişen Mac Studio, üst seviye özellikler sunuyor. Ancak buna karşın bu cihazı tercih edeceklerin elini kolunu bir noktada bağlıyor. Eğer Mac Studio'yu satın almayı düşünüyorsanız, içindeki SSD'yi kendinizin değiştiremeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Üstelik bunu yapmak hiç de zor gibi görünmüyorken...
YouTuber Luke Miani, Mac Studio'nun depolama alanını yükseltip yükseltemeyeceğini görmek için bir test yaptı. Bunu yapmak için bir Mac Studio'nun SSD'sini sildi; böylece sürücüyü ikinci bir makinedeki açık SSD yuvasına aktarabilirdi. İkincil Mac Studio sürücüyü tanıdı, ancak Miani ne yaparsa yapsın bilgisayar, bileşen yüklüyken önyükleme yapmıyordu.
Bunun arkasındaki sebep kuşkusuz Apple. Apple, kullanıcıların SSD depolama alanını kendilerinin değiştirmesini engellemek için bir yazılım kısıtlaması getirmiş gibi görünüyor. Bu nedenle Mac Studio'nun içindeki SSD'yi çıkarıp yerine daha geniş kapasiteli bir SSD takılmak istendiğinde bu yöntem işe yaramıyor, zira takılan SSD çalışmıyor.
Bunlara rağmen yine de SSD değişikliği yapmak isteyenlerin Apple yetkili servislerinin kapısını çalmaları gerekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın