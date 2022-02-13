Apple'dan MagSafe İçin Sıra Dışı Bir Patent: Sadece Şarj Etmekle Kalmayacak

Apple, ilk bakışta MagSafe'e benzeyen yeni bir patent başvurusunda bulundu. Eğer bu patent gerçekten yeni nesil MagSafe'e işaret ediyorsa, artık MagSafe aksesuarlarının sadece şarj etmesini değil, daha fazlasını yapmasını bekleyebiliriz...

  • Levent Öztürk
Apple'dan MagSafe için sıra dışı patent!

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