Apple'dan MagSafe İçin Sıra Dışı Bir Patent: Sadece Şarj Etmekle Kalmayacak

Apple'ın MagSafe aksesuarları şu ana kadar karışık tepkiler aldı. Ancak Apple, yeni patentlerinden birini gerçeğe dönüştürürse, bu aksesuarları bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Patently Apple tarafından bildirildiğine göre Apple, iPhone'unuzu tripodlara ve diğer sabitleyicilere takmanıza izin verecek çok yönlü bazı manyetik adaptörler için bir patent başvurusu yayınladı.
Patent direkt olarak MagSafe adını içermese de, L şeklindeki aksesuarın iPhone 12 ile beraber sunulan, en son iki nesil iPhone'ların arka kasasının altına oturan ve kablosuz şarjı destekleyen halka şeklindeki mıknatıs teknolojisine dayanabileceğini varsayabiliriz.
Patentteki konsept, adaptörü kullanırken iPhone'unuzu şarj edebilmeniz üzerine inşa edilmiş. Başvuruda önerildiği gibi bu özellik, özellikle vlogger'lar ve video çekim yapanlar için faydalı olabilir.
İlginç bir şekilde, patent ayrıca adaptörün "telefona veri iletmek ve telefondan veri almak" için kullanılabileceğini söylüyor ki bu şu andaki MagSafe ile mümkün değil. Yani patent ya yeni nesil MagSafe teknolojisine atıfta bulunuyor, ya da tamamen farklı bir tür manyetik birleşimden bahsediyor.
Her iki durumda da, şimdiye kadar iPhone'lar için MagSafe seçeneklerinden pek etkilenmeyenler için umut verici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
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