Apple, NFC'nin Yardımıyla iPhone'ları POS Cihazına Dönüştürecek!

Apple, NFC kullanarak iPhone ve iPad'leri birer POS cihazına dönüştürmeyi planlıyor...

  • Levent Öztürk
Apple, iPhone'ları POS cihazına çeviriyor!

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