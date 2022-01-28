Apple, NFC'nin Yardımıyla iPhone'ları POS Cihazına Dönüştürecek!

Yakın Alan İletişimi (NFC), bir NFC cihazını uyumlu donanıma dokundurarak temassız ödemelere ve içerik paylaşımına olanak tanıyan oldukça kullanışlı bir teknoloji. Ve bu teknoloji, Apple'ın üzerinde çalıştığı alanlardan biri gibi görünüyor.
Bloomberg'in (9to5Mac aracılığıyla) haberine göre Apple, iPhone kullanıcılarının herhangi bir ek donanım olmadan NFC aracılığıyla kredi kartı ödemelerini kabul etmelerini sağlayacak bir yazılım geliştirme sürecinde. Aynı teknoloji ve uygulamayı temel alacağı için bu özelliğin muhtemelen Apple Pay ile de uyumlu olacağı söylenebilir.
Haberde belirtilene göre "Yaklaşan özellik iPhone'u bir ödeme terminaline dönüştürecek ve seyyar yiyecek satıcıları ve kuaförler gibi kullanıcıların, cihazlarının arkasına bir kredi kartı veya başka bir iPhone'un dokundurulması ile ödeme kabul etmelerini sağlayacak."
Ödeme kabul seçeneğinin Apple Pay'in bir parçası olarak markalanıp markalanmayacağı belli değil. Apple'ın bu özellik için mevcut bir ödeme ağıyla ortak olmayı mı yoksa tek başına mı başlatmayı planladığı bilinmiyor.
Bu karar, Apple'ın iOS cihazlarının temassız ödemeler yaptığı terminaller için gerekli donanımı sağlayan bir şirket olan Square'i kullanmaktan vazgeçmesine imkan tanıyacak. Bunun yerine işletmeler, müşterilerinden gelen ödemeleri kabul etmek için özel iPhone veya iPad cihazlarını kullanabilecek.
Haber Apple tarafından açık bir şekilde doğrulanmamış olsa da, özelliğin "önümüzdeki aylarda" kullanıma sunulması bekleniyor...
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