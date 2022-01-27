Elon Musk, Cybertruck Hakkındaki İddiayı, Yeni Açıklaması ile Doğruladı

Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın, merakla beklenen sıra dışı aracı Cybertruck'ın üretimini 2023 yılına ertelediğine dair çıkan haberlerden bahsetmiştik. Şimdi de Tesla CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklama ile bunu teyit etti. Musk, Tesla'nın Cybertruck ve Roadster'ının gelecek yıla kadar ertelendiğini duyurdu. Duyuru, elektrikli kamyonetin 2022 sonundaki üretim tarihini kaçıracağına dair daha önceki raporları doğrulamış oldu.
Musk ayrıca, 2022 yılı içerisinde yeni araç tanıtımı yapmayacaklarını da söyledi. Bunun nedeni olaraksa, yeni araçları tanıtacak olurlarsa, toplam araç üretiminin düşecek olmasını gösterdi. Zira pil tedariği konusunda sıkıntılar yaşandığı biliniyor ve buna bir de çip sıkıntısı eklenebilir.
Cybertruck'ı başka neyin engellediği sorulduğunda ise Musk, fiyatlandırmanın ve dahil edilen teknoloji için insanların ne kadar ödemeye istekli olduğunun ana konu olduğunu söyledi. "Cybertruck'ı nasıl ekonomik hale getirebiliriz" diyen Musk, 2019'daki tanıtım etkinliğinde açıklanan 39.900 dolarlık başlangıç fiyatının düşürülebileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.
Fiyatı 25.000 doları aşmayan bir elektrikli otomobil üretip üretmeyecekleri sorulduğunda ise Elon Musk, şu cevabı verdi: "Şu anda 25.000 dolarlık bir araba üzerinde çalışmıyoruz. Ama bir noktada bunu yapacağız."
Cybertruck, ortaya çıkmasından bu yana pek çok kez gündem olmayı başaran bir araç. Komik bulunan büyük boyutlu ön cam sileceği ve geleneksel katlanır aynaları da haberlere konu olmaya devam ediyor.
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