Elon Musk, Cybertruck Hakkındaki İddiayı, Yeni Açıklaması ile Doğruladı

Geçtiğimiz günlerde 2023 yılına ertelendiği iddiası ile gündeme gelen Cybertruck hakkında en net açıklama Elon Musk'tan geldi. Bakın Musk, Cybertruck hakkında neler söyledi...

Elon Musk'tan yeni Cybertruck açıklaması

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