Apple, Samsung ve Xiaomi'ye Fark Attı

IDC'nin en son verileri, akıllı saatlerde 2019'da Apple'ın lider olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Apple, 2019 boyunca 106,5 milyon akıllı saat ve AirPods sattı. İkinci sıradaki Xiaomi, rapora göre 41,7 milyon giyilebilir teknoloji ürünü sattı ancak pazar payı yüzde 13,1'den yüzde 12,4'e geriledi. Samsung ise pazar payını yüzde 6,9'dan yüzde 9,2'ye genişletti ve 30,9 milyar akıllı giyilebilir ürün sattı.
Geçen sene satılan giyilebilir teknolojilerin sayısı, 336,5 milyona ulaştı. 2018'de bu sayı, yalnızca 178 milyon idi. Bu ciddi büyümede Galaxy Buds ve AirPods gibi kablosuz kulaklıkların büyük payı var. Geçen sene 170,5 milyonun üzerinde kablosuz kulaklığın satıldığı belirtiliyor. Bu, giyilebilir teknoloji piyasasının neredeyse yarısı demek. 2019'da dünya çapında 92,4 milyon akıllı saat ve 69,4 milyon akıllı bant satıldı.
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