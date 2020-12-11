Apple'dan Şaşırtan Hamle: Sitesinde Artık Egzersiz Ekipmanları da Satıyor!

Apple, Fitness Plus Premium abonelik hizmetini 14 Aralık tarihinde başlatıyor. Böylece spor ile ilgilenen ve egzersiz yapmayı seven kullanıcılar için yeni bir servisin daha kapısını aralayan Apple, buna ilişkin olarak spor ekipmanlarının satışına da başladı.
Apple Store üzerinde satışa çıkan egzersiz ekipmanları arasında şu an satın alınabilecek 2 yoga matı ve yoga bloğu yer alıyor. Muhtemelen zamanla bu aksesuar listesi genişleyecek ve Apple böylece farklı bir ürün yelpazesine daha kavuşacak.
Apple cihazlarını kullanan sporseverler egzersizlerine 14 Aralık'ta kullanıma sunulacak olan Apple Fitness Plus ile beraber başlayacaklar. Apple Watch ile iletişimde olacak olan Fitness Plus, böylece egzersiz esnasında koçluk yapabilecek. Abonelik hizmetinin aylık fiyatı ise 9.99 ABD Doları şeklinde açıklanmış durumda. Servisten yıllık yararlanmak isteyenler ise 79.99 ABD Dolar fiyatla fiyatlandırılacaklar. Elbette seçenekler arasında farklı kampanyalar da yer alacak.
Apple Fitness+ ilk etapta Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD'de kullanıma sunulacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği ile ilgili ise şu an için net bir tarih yok.
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