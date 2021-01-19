Apple, Sevilen Özelliği MacBook Pro'lardan Çıkartıyor; Yerine ise...

Analist Ming-Chi Kuo'nun en son bilgilerine bakacak olursak Apple, MacBook Pro cihazlarındaki Touch Bar'dan sıkılmış. Bu yılın sonlarında gördüğümüz yeni MacBook Pro'da bulunan Touch Bar ve hatta en üst sıradaki geleneksel tuşların da dahil olmak üzere pek çok tuş bir sonraki modelde feda edilecek.
Bir sonraki MacBook Pro modelinde tasarım açısından radikal bi değişikliğe gideceği anlaşılan Apple'ın, bağlantı çeşitliliğini de artırmaya karar verdiği düşünülüyor. En azından Kuo'nun bahsi bu yönde. Kuo'ya göre Apple, 2021 yılında tanıtacağı MacBook Pro'da MagSafe güç adaptörüne yer verecek ve bunu çift USB-C çıkışı ile destekleyecek.
Böylece bağlantı konusundaki şikayetleri de dindirecek gibi duran Apple'ın, Touch Bar'dan hoşlanan tasarımcıları bu değişikliğe nasıl ikna edebileceği ise şimdilik bilinmiyor.
Öte yandan Amerikalı şirket, MacBook Pro'ya olan talebin bu sene daha fazla artacağına inanıyor. Bunun sonucu olarak da, sevkiyat rakamlarını yıllık oranda yüzde 25 ila yüzde 30 artırarak 20 milyon birime çıkartılacağı da konuşulanlar arasında.
2021 yılı MacBook Pro'ların bu yılın 3'üncü çeyreğinde, muhtemelen eylül ayı civarında piyasaya çıkmasını bekliyoruz.
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