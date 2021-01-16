S Pen, Daha Fazla Samsung Galaxy Telefona da Gelecek mi?

S Pen, başından beri Samsung'un Galaxy Note akıllı telefonlarıyla sınırlı ve bugüne kadar sadece tek bir seri ile kullanıma sunuldu. Ancak Samsung'un tanıttığı yeni Galaxy S21 Ultra modeli ile birlikte işler değişti ve S Pen (ve S Pen Pro), Note serisi dışına çıkarak ilk kez bir başka telefonda kullanılacağı açıklandı. Evet, Galaxy S21 Ultra sahipleri de S Pen'i harici olarak satın alarak kullanabilecekler. Peki, S Pen, Samsung'un gelecekteki diğer akıllı telefonlarla da kullanılacak mı? Cevap, evet.
Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre S Pen, diğer Galaxy akıllı telefonlarıyla da kullanılabilecek. Samsung'un bu konuda yaptığı açıklama şu şekilde: "Tüketicilerimizin hayatlarını daha kolay ve daha iyi hale getirmek için kesintisiz ve sürekli olarak yeni mobil deneyimler geliştirmeye kararlıyız. S Pen deneyimini Galaxy S21 Ultra'ya genişletmek için cesur bir kara verdik ve gelecekte S Pen deneyimini ek cihaz kategorilerine genişletmeyi planlıyoruz."
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Evet, görünüşe göre S Pen'i diğer Galaxy telefonlarla da kullanabileceğiz. Bu durumda Samsung'un Galaxy Note serisini sonlandırma planları hakkında ortaya çıkan dedikodular da doğru olabilir. Zira şirketin bu serideki enerjisini Galaxy Fold serisine aktarması bekleniyor. Daha geniş bir ekran deneyimi sağlayan Fold serisi ile beraber S Pen deneyimini katlamaya hazırlanıyor gibi bir imaj çizen Samsung'un neler yapacağını hep beraber göreceğiz.
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