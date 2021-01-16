Öğrencilerin Çıplak Fotoğraflarını Topladı İnternette Yayınladı

ABD'de öğrencilerin telefonlarına el koyarak çıplak fotoğrafları indiren ve internette satışa çıkaran okul müdürü, 3,6 milyon dolar (26 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Çıplak Fotoğrafları Yayınlayan Müdüre 9 Yıl Hapis

Geçtiğimiz hafta ABD'de öğrencilerin çıplak fotoğraflarını çalmakla suçlanan eski bir lise müdürü, 3,6 milyon dolar (26 milyon TL) para cezasına çarptırıldı. 40 yaşındaki okul müdürü Stephen Goodlett, öğrencilerin telefonlarına el koyduğu, çıplak fotoğrafları indirdiği ve internette yayınladığı için 9 yıl hapis ile cezalandırılmıştı. Okul müdürünün, haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiğini belirten Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, öğrencilere ait uygunsuz fotoğrafların ele geçirilip internette paylaşılmasının ise siber zorbalıkla sonuçlanacak ciddi bir siber suç olduğunu belirtiyor.

Okul müdürü Goodlett, öğrencilerin telefonlarındaki çıplak fotoğrafları indirdiğini, görüntüleri bir USB belleğe kaydettiğini ve çevrimiçi olarak bu görüntüleri satarak ticaret yaptığını kabul etti. Çocuk pornografisi bulundurmak ve ticaretini yapmaktan Şubat 2018'de 108 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Okul Müdürü Goodlett'in özel fotoğraflarını çaldığı öğrencilerden biri 15 yaşındaydı. Başka bir kurban, çıplak fotoğraflarının görülmesinden korktuğu için yeni insanlarla tanışırken veya bir iş başvurusunda bulunurken gergin olduğunu söylüyor. Mahkemenin verdiği 3,6 milyon dolarlık kararın mağdurlar arasında paylaştırılacağı bildiriliyor.

Ebeveynler Ne Yapmalı?

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, "Bu gibi durumlarda ne zaman ve nasıl adım atacağını belirlemek, ebeveynler için kolay olmayabilir. Çocuğunuzun uygunsuz fotoğrafları kötü niyetli bir kişi tarafından online mecralarda paylaşılıyorsa ve siber zorbalığa maruz kalıyorsa onunla birlikte çalışarak zorbalığı durdurmak için harekete geçin. Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı olduğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın. Ne olursa olsun onun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın. Çocuklarınıza karşı gerçekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü alın, ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin." uyarılarında bulunuyor.

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