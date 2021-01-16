Öğrencilerin Çıplak Fotoğraflarını Topladı İnternette Yayınladı

ABD'de öğrencilerin telefonlarına el koyarak çıplak fotoğrafları indiren ve internette satışa çıkaran okul müdürü, 3,6 milyon dolar (26 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.