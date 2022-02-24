Karda Lastik Havası İndirilir mi?

Düzenli olarak karda araba kullanmak zorunda olan çoğu insan, yolculuğu daha güvenli veya daha kolay hale getirmek için ön cam silecek sıvınızı daha sık kontrol etmenizi ve arabanızda battaniye ve acil durum malzemeleri yerleştirmenizi önerebilir. Ayrıca lastiklerle ilgili bir tavsiye de duymuş olabilirsiniz: Özellikle, lastik basıncınızı düşürürseniz karda daha fazla çekiş elde edebileceğiniz ile ilgili...
Consumer Reports tarafından yayınlanan bir makaleye göre, özellikle kumlu plajlarda ve arazide araç kullanan bazı kişiler, lastiklerinin yüzey alanını artırmak ve kum veya çamura fazla batmalarını önlemek için lastik basıncını düşürür. Bu işlem kumda gerçekten de işe yarayabilir. Ama karda size daha fazla çekiş sağlamaz.
Karda otomobil sürerken, lastiklerinizi tamamen şişirmek en iyi fikirdir. Hatta Connecticut Ulaştırma Bakanlığı (CDOT) tarafından söylenene göre, tamamen şişirilmiş lastikler olmadan karda sürüş bir güvenlik riskidir: "Hava basıncını azaltmak size daha fazla çekiş sağlamaz ve lastikleriniz ciddi şekilde düşük şişirilmiş olarak direksiyon hakimiyetini etkileyebilir. Dış sıcaklık her 10 derece düştüğünde, lastik hava basıncının inç kare başına yaklaşık bir pound düştüğünü unutmayın."
Bu yeterince ikna edici değilse, CDOT ayrıca düşük şişirilmiş lastiklerin "lastik arızasının ana nedeni olduğunu" söylüyor. Bu yüzden, kış aylarında en az ayda bir olmak üzere düzenli olarak lastik basıncınızı kontrol etmeniz ve üreticinin önerdiği seviyede olduğundan emin olmanız oldukça önemli.
Son olarak, yetersiz şişirilmiş lastiklerle sürüş, aracınız üzerinde daha az kontrol sahibi olmanız anlamına gelebilir. Consumer Reports, "Lastik basıncını düşürdüğünüzde, bu aynı zamanda bazı frenleme ve yol tutuş özelliklerinden de feda etmeniz anlamına gelirken, ayrıca genel yakıt ekonominize ve lastiğin tekerlekten ayrılma riskine zarar verecektir" diyor...
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