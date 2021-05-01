Apple'dan Tarihi Bir Başarı Daha: Bugüne Kadar Görülen En Yüksek Seviye...

Bu hafta kazançların duyurulduğu dönemdi ve Apple, 27 Mart 2021'de sona eren üç ay için çeyrek sonuçlarını paylaştı. Bu, şirketin 2021 mali yılı için ikinci çeyreği anlamına geliyor ve gelirlerin, Noel dönemi sonrasında büyük bir düşüş yaşadığını düşünebilirsiniz. Ancak şirket yine de 89.584 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başardı.
Bu, sadece 58.313 milyar dolar gelir elde ettiği geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 54 artış ve şirketin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek Mart çeyrek geliri olarak karşımıza çıkıyor. Net gelir de geçen yılın aynı dönemindeki 11.249 milyar dolara kıyasla 23.63 milyar dolara yükseldi ve hisse başına 1.40 dolarlık seyreltilmiş kazanç ile sonuçlandı.
Her zaman olduğu gibi, Apple için en büyük satış faktörü, geçen yılın aynı dönemindeki 28.962 milyar dolara göre 47.938 milyar dolarlık satışa katkıda bulunan iPhone oldu. iPhone, bu çeyrekte Apple'ın gelirinin yüzde 53'ünden fazlasını oluşturdu. Hizmetler, geçen yılki 13.348 milyar dolara göre mütevazı bir artışla 16.901 milyar dolara ulaşarak şirketin ikinci en büyük gelir kaynağı oldu.
Mac satışları ise satışların 9.102 milyar dolarını oluşturdu ve geçen yılın aynı dönemindeki 5.351 milyar dolara göre önemli bir artış yaşandı. Apple'ın M1 Mac'leri çoğunlukla beğenildi ve bunun da muhtemelen bu sonuçlara yardımcı olduğu söylenebilir. Hatta Apple'ın Mac'leri, 6,284 milyar dolardan yükselerek 7,836 milyar dolarlık satış yapan Giyilebilirler, Ev ve Aksesuarlar kategorisinden daha fazla gelir elde etti. Son olarak ise bu yıl 4.368 milyar dolardan 7.807 milyar dolara önemli ölçüde artan iPad kategorisi bulunuyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın