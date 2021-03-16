Apple, Touch ID'yi iPhone 13'te Geri Getirecek

iPhone X, 2017 yılında Apple'ın Touch ID parmak izi sensörünü ortadan kaldıran ilk iPhone modeliydi. iPhone X ile beraber Touch ID'yi ortadan kaldırıp Face ID biyometrik güvenlik yöntemine geçiş yapan Apple, iPhone SE gibi alt segment modellerde ise fiziksel Touch ID'yi korumayı sürdürüyor. Ancak muhtemelen iPhone 13 ile beraber amiral statüsüne de Touch ID'yi geri getirecek, fakat bu defa bu sensör ekrana yerleştirilecek.
Yeni gelen sızıntılar bu savı destekleyecek ölçüde. Apple'ın iPhone 13 serisi ile beraber Touch ID'yi ekrana entegre etmesi bekleniyor. Yani yıllardır Android ekosisteminde gördüğümüz akıllı telefonlardaki gibi...
Android telefonlar elbette bugüne kadar değişen hız ve güvenlik derecelerine sahip ekran içi parmak izi sensörlerini kullandı ve gelinen nokta artık Apple'ı memnun eder seviyede. İlk jenerasyona nispeten çok daha hızlı tepki süresine sahip olan ekran içi parmak izi sensörleri, öte yandan güvenlik anlamında da beklentileri karşılayacak seviyeye ulaştı. Bu nedenle Apple'ın bu sensöre yer vermesi bekleniyor.
Face ID'ye Ne Olacak?
Peki, Touch ID'nin geri dönmesiyle Face ID'ye ne olacak? Analistler, Apple'ın Face ID'yi de Touch ID ile beraber kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Yani bundan sonra iPhone kullanıcıları her iki güvenlik yöntemini de kullanmayı tercih edebilecekler.
Elbette gelecek iPhone serisinde Face ID'ye yönelik gelişmeler de bekleniyor. iPhone 13 ile beraber daha gelişmiş bir Face ID sistemi göreceğiz ve bu, ekranın üzerindeki çentik alanının daralmasına önayak olacak.
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