Apple, Türkiye'deki Satışlarını Durdurdu! Resmi Açıklama Bekleniyor!

Apple, internet sitesi üzerinden iPhone'ların yanı sıra, Mac, iPad, Apple Watch gibi diğer ürünlerin Türkiye'deki satışlarını geçici olarak durdurdu. Şirketten resmi bir açıklama gelmese de, bu durumun Türkiye'de yaşanan kur artışlarına bağlı olduğu ve fiyat güncellemesi yapılacağı tahmin ediliyor.
Saat 21.40 itibarı ile, Apple sitesinden almak istediğiniz herhangi bir ürün için, örneğin iPhone veya iPad ve hatta iPods için seçim yaptığınızda, "şu anda mevcut değil" ibaresi ile karılaşacaksınız. Bu durumun, bir süredir devam ettiği bildiriliyor.
Kur nedeniyle baskı yaşayan Apple'ın, iPhone başta olmak üzere Türkiye'deki satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını da yakın zamanda yukarı yönlü olarak güncellemesi bekleniyor.
Apple'dan şu ana dek bir açıklama gelmiş değil. Gelişmeleri takip ediyor olacağız...
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