Apple, Türkiye'deki Satışlarını Durdurdu! Resmi Açıklama Bekleniyor!

Apple, iPhone ve iPad modelleri de dahil olmak üzere, Türkiye'deki tüm satışlarını geçici olarak durdurdu. Şirketten resmi bir açıklama gelmese de, bu durumun Türkiye'de yaşanan kur artışlarına bağlı olduğu düşünülüyor.

Apple, Türkiye'deki Satışlarını Durdurdu!

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