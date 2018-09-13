Apple Türkiye'den İnanılmaz Bir Zam Daha!

Apple, başta iPhone 7 ve 8 modelleri olmak üzere, neredeyse tüm ürünlerine inanılması güç bir zam daha yaptı!

Apple Türkiye'den İnanılmaz Bir Zam Daha!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Nasıl olsa bu telefonları alan askeri ücretliler bile var bu memlekette. Eee böyle insanlar varken neden fiyatları artırmasın ki. Ben olsam fiyatını 30000 TL yaparım. Yine de alanlar olur. Gösterişe meraklı aç insanımız çok.

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