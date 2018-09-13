Apple Türkiye'den İnanılmaz Bir Zam Daha!
Apple, başta iPhone 7 ve 8 modelleri olmak üzere, neredeyse tüm ürünlerine inanılması güç bir zam daha yaptı!
Apple, 2 ay önce, döviz kurlarındaki yükselişe işaret ederek, Türkiye'deki neredeyse tüm ürünlerine önemli miktarlarda zam yapmıştı. Ve şimdi, 2 ayın ardından, pek çok Apple ürününe yine zam yapıldı. Ve yine zam oranları, "yok artık" dedirtmenin bile ötesine geçmeyi başardı. Hem de tam, yeni iPhone modellerinin tanıtımının yapıldığı saatlerde...
iPhone 8
iPhone X'in fiyatı değişmese de, iPhone 8 ve iPhone 7 gerçek anlamda el yakacak yeni fiyatlara sahip. iPhone 8'in başlangıç fiyatı, artık 6.499 TL. Eski fiyat ise, 5.199 TL idi. Aynı iPhone 8, Temmuz zammından önce 4.199 TL'ye satılıyordu. Yani 65GB'lık iPhone 8, sadece 2 ay içerisinde 2.300 TL zam görmüş oldu.
iPhone 8 Plus almak isteyenler ise, artık en azından 7.499 TL'yi gözden çıkartmak zorunda. Eski fiyat ise, 6.999 TL idi.
iPhone 7
Apple, ilginç bir şekilde, artık 2 yıllık olan iPhone 7 modellerine de zam yaptı. iPhone 7'nin başlangıç fiyatı, artık 4.999 TL. iPhone 7 Plus ise, 6.299 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Aynı modeller, Temmuz ayında ortalama 1.000 TL zam daha görmüştü.
Ve diğerleri...
Tabii ki zamlar, sadece iPhone'larla sınırlı kalmadı. Örneğin 32 GB'lık Yeni iPad'in fiyatı, 1.899 TL'den 2.799 TL'ye fırladı. Daha da kötüsü, 64GB'lık iPad Pro 12.9'a tam 2.200 TL zam yapıldı: Eski fiyatı 4.499 TL iken, yeni fiyatı 6.649 TL!
Dikkat çeken bir diğer zam ise Apple TV 4K'ya geldi: Eski fiyatı 1.199 TL iken, yeni fiyatı 1.799 TL.
Küçük bir not daha: Artık en üst seviye iMac Pro'ya sahip olmak istiyorsanız, yaklaşık 119.000 TL harcamak zorundasınız. Zamdan önce bu sistemin fiyatı, 70.000 TL seviyesindeydi.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Nasıl olsa bu telefonları alan askeri ücretliler bile var bu memlekette. Eee böyle insanlar varken neden fiyatları artırmasın ki. Ben olsam fiyatını 30000 TL yaparım. Yine de alanlar olur. Gösterişe meraklı aç insanımız çok.