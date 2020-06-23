Apple TV 4K, Sonunda 4K YouTube Videolarını da Açabilecek

Apple TV 4K'ya gelecek tvOS 14 güncellemesinin YouTube videolarıyla ilgili beklenen güncellemeyi de getirdiği ortaya çıktı.

Apple TV 4K'dan sevindiren haber

Apple'ın dün gerçekleştirdiği yıllık WWDC konferansında iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 ve macOS Big Sur gibi çeşitli işletim sistemlerinin yeni sürümleriyle tanışmıştık. Firma tvOS 14'a gelecek "resim içinde resim" gibi işlevleri gösterse de, 4K YouTube videolarını Apple TV 4K'ya akış yapma konusunda konuşmamıştı.

Apple TV 4K'nın web sitesine göre tvOS 14'e bu sene gelecek yenilikler arasında, cihazın 4K YouTube videolarını çalabilmesi var. Cihaz şu an belirli hizmetlerden 4K çözünürlüğünde akış yapabilse de, YouTube'ta en yüksek 1080p'ye ulaşabiliyor. Bunun nedeni, YouTube'un 4K videolarda kullandığı VP9 çözücüsünün Apple tarafından desteklenmemesi.

Bu desteğin Google'ın daha yeni olan AV1 codec'ine geçişiyle bir ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Sebebi her ne olursa olsun, cihazın kullanıcılarının bu gelişmeden memnun olacaklarından şüphemiz yok.

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