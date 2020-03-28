Google Play Store'da Yeni Dönem Başlıyor

Google Play Store, arama sonuçlarında artık uygulama puanlarını, boyutlarını ve indirme sayılarını da gösterecek. Daha önce sonuçlarda görüntülenmeyen bu bilgileri görmek için uygulamanın kendi mağaza sayfasını açmanız gerekiyordu.
Mobil bağlantıdayken veya herhangi bir şekilde indirme kapasiteniz kısıtlıyken, büyük boyutlarından dolayı her uygulamayı veya oyunu indirmeniz mümkün olmayabilir. Bu durumda uygulamaların boyutlarına tek tek bakmak yerine, boyutu bir bakışta görebilmek daha iyi olacaktır. Belki de en başından beri sunulması gereken bu işlevin Play Store'a gelmesi, birçok kullanıcının işine yarayacak.
Yenilik, sunucu taraflı bir değişiklikle etkin hale getirildiğinden herhangi bir güncelleme indirmeden size ulaşacak. Buna karşın ilginç biçimde uygulama boyutlarının Almanya'da görünmediği, puan ve indirme sayısının ise göründüğü belirtiliyor.
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