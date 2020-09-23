Apple Watch Series 6 Paramparça Edildi, Bilinmeyenler Ortaya Çıktı

Apple geçen hafta Watch Series 6'yı tanıtırken, yeni akıllı saatin kan oksijeni ölçme yeteneklerinden uzunca bahsetmişti. iFixit tarafından yapılan incelemede cihazın başka küçük geliştirmelerle geldiği ortaya çıktı.
iFixit'e göre 40mm ve 44mm Series 6 modellerinin pil boyutu büyümüş. 44mm modelde yüzde 3,5 daha büyük bir pil bulunurken 40mm modelde yüzde 8,5 daha büyük bir pil yer alıyor. Ancak Apple'a göre saatin pil ömründe bir değişiklik yok; cihaz tek şarjla yine 18 saat dayanıyor.
Series 6'da boyutları büyüyen Taptic Engine, bu kez yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak metalleri ve tungsten ile üretilmiş. Force Touch'ın kaldırıldığı gözlenirken iFixit, bu yeteneğin kaldırılmasıyla Series 6'nın içerisinde tamir yapmanın kolaylaştığını söylüyor. Ekrana ne kadar güç uyguladığınızı ölçen teknolojinin kaldırılması sürpriz değil, ancak yine de üzücü. iFixit, Apple'ın bu kararının doğru olduğunu düşünüyor.
Bu küçük değişiklikler, Series 6'yı Series 5'e kıyasla biraz daha ince bir saat yapıyor (10,74mm yerine 10,4mm). Kan oksijeni sensörü ise sabit olduğundan iFixit, bu bileşeni parçalarına ayırmadığını aksi halde kırılacağını söylüyor.
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