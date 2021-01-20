Apple Watch ve Bir Çok Akıllı Saat, Covid-19'u Teşhis Edebiliyor

Yeni bir araştırmaya göre Apple Watch da dahil olmak üzere akıllı saatler, siz henüz hasta olduğunuzu fark etmeden Covid-19 işaretlerini belirleyebiliyor. "Warrior Watch" adı verilen bir araştırmada Mount Sinai tıp merkezi araştırmacıları, Apple Watch'un kullanıcının kalp ritmindeki ufak değişiklikleri belirleyerek görülür semptomların oluşmasından yedi güne kadar önce Covid-19 bulaşmasını fark edebileceğini söylüyor.
Araştırma, kalp ritmi değişkenliği (HRV) adı verilen bir ölçümü, yani kalbin her bir kasılması arasındaki zaman değişimini analiz etti. Bu ölçüm, aynı zamanda bir insanın bağışıklık sisteminin ne kadar iyi çalıştığını da gösteriyor. Katılımcılar, HRV değerlerindeki değişimi ölçen özel uygulamalara sahip Apple Watch'lar kullandı.
New York City'deki Icahn Tıp Fakültesi yardımcı doçenti Dr. Robert Hirten'in söylediğine göre kalp ritmi değişkenliği işaretçilerinin iltihap göstergesi olduğu zaten biliniyordu ve Covid-19 da bunun örneklerinden biri.
Daha önce Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir başka benzer araştırma da, Covid-19-pozitif olan ve çeşitli akıllı saatleri kullanan katılımcıların, büyük semptomların ortaya çıkmasından dokuz gün öncesine kadar uzanan düzensizlik bildirimleri aldığını gösteriyordu.
Bu küresel salgının belki de en zorlu olan kısımlarından biri, hastalığa yakalanan ancak asemptomatik olan kişilerin belirlenmesiydi. Bu kişiler, hastalık belirtileri göstermedikleri ancak halen hastalığı bulaştırabildikleri için salgında oldukça önemli bir yere sahipler. Yapılan bu tür araştırmalar da, sıradan tüketici teknolojilerinin salgına yönelik gelecek planlarında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.
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