Apple Yazılım Gurusu'ndan iPhone'lar İçin "Sideloading" Açıklaması

Apple'dan Craig Federighi, iPhone ve iPad'lerde sideloading'in (farklı kaynaktan uygulama yükleme) serbest bırakılması yönündeki baskılar hakkında konuştu ve bunun iPhone için ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.