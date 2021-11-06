Apple Yazılım Gurusu'ndan iPhone'lar İçin "Sideloading" Açıklaması

Bir süredir Apple'ın App Store haricindeki uygulamaları sideloading ile cihazlara kurmaya izin verip vermeyeceği tartışılırken, Apple'ın yazılım mühendisliği başkanı Craig Federighi bunun ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.
Web Summit 2021 konferansında konuşan Federighi, Avrupa Komisyonu'nun önerdiği Dijital Piyasalar Yasası'na değindi ve bu yasanın geçmesi durumunda Apple kullanıcılarının büyük tehlike altına girebileceğini belirtti.
Federighi: Sideloading (farklı kaynaktan uygulama yükleme) bir siber suçlunun en iyi arkadaşıdır ve bunu iPhone'da kullanmak siber suçluların işini kolaylaştırır"
Apple'ın iOS ekosistemiyle birlikte Android'e göre siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı daha korunaklı bir yapı olduğundan sözü açan Federighi, uygulamaların tek noktadan indirilebiliyor olması iPhone kullanıcılarının güvenliğini oluşturan yagane etkenlerden biri dedi. Ayrıca, Apple'ın bu güvenliği sağlayabilmesi için market üzerinde yüklü olan her uygulamayı tek tek inceleme şansının bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Öte yandan App Store sütten çıkmış ak kaşık değil. Zira en yüksek hasılatı yapan 1.000 App Store uygulamasından 18'i, kullanıcıları yaklaşık 50 milyon dolar dolandırmaktan suçlu durumda. Pazar araştırması firması Appfigures'ın rakamlarına dayanan rapor, dolandırıcılık uygulamalarının iOS kullanıcılarından 48 milyon dolar kadar kazandığını gösteriyor . Bu paranın bir kısmının dolaylı yoldan da olsa Apple'ın kasasına girmesi bekleniyor, zira iPhone üreticisi geliştiricilerden App Store'dan elde edilen gelirin %30'unu alıyor.
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