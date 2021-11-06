Apple Yazılım Gurusu'ndan iPhone'lar İçin "Sideloading" Açıklaması

Apple'dan Craig Federighi, iPhone ve iPad'lerde sideloading'in (farklı kaynaktan uygulama yükleme) serbest bırakılması yönündeki baskılar hakkında konuştu ve bunun iPhone için ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

  • Ercan Uğurlu
iPhone'lar İçin Yeni "Sideloading" Açıklaması

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Anker Soundcore Yeni TWS Kulaklığı R100'ü Tanıttı!
Samsung Galaxy S22 Ultra ile Kavisli Ekranlara Veda Sinyali Verebilir
20 yıl Öncenin Prototip iPod'u Boyutuyla Görenleri Şaşırtıyor!
Apple Yazılım Gurusu'ndan iPhone'lar İçin "Sideloading" Açıklaması
En iyi, En Unutulmaz Filmler... Mutlaka izlenmesi gereken 250 film

 

 