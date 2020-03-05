Apple'dan Yeni Bir MacBook Pro Müjdesi Geldi!

Apple, kısa bir süre önce 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıtmış ve bu yeni modellerle beraber 15 inç MacBook'u rafa kaldırmıştı. Şimdi ise Apple gözünü 13 inç MacBook Pro'ya dikmiş durumda. Amerikalı şirket bu kez 14 inç MacBook Pro üretecek ve 13 inçlik modelleri tarihin tozlu sayfalarına katacak.
Apple'ın 16 inç MacBook Pro modelleri tasarım açısından 15 inçlik modelden pek ayrılmasa da, biraz modernize edilmiş şekilde karşımıza çıkmıştı. Yeni MacBook Pro ile ekran boyutunu arttıran Apple, şimdi benzer hamleyi "küçük" MacBook Pro'ları için de yapacak. Bilgi Apple hakkındaki analizleriyle ünlü Ming-Chi Kuo'dan geliyor.
Kuo'ya göre Apple, bir sonraki MacBook Pro'sunu tanıtırken 14.1 inçlik modelleri piyasaya sürecek ve bundan sonra 13 inçlik MacBook Pro üretmeyecek. 13 inç MacBook Pro revizyonu olarak karşımıza çıkacak olan 14 inç MacBook Pro'da elbette tek fark ekran olmayacak. Tasarım açısından yine fark yaratmasa da, en azından teknik kadronun 2020 yılına özel güncelleneceğini umuyoruz.
Kuo, ayrıca Apple'ın koronavirüs salgınından etkilenmediğini ve araştırma ile geliştirmelerinin tam hız sürdüğünü öne sürüyor. Laboratuvarlarda çalışmalar sürüyordur elbette ancak tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Apple'ın pek etkilenmediği doğru değil aslında. Zira Apple'ın hisseleri, koronavirüs sebebiyle adeta çakıldı.
Ancak Kuo, Apple'ın 2020 yılı içinde bu çalışmaların meyvelerini vereceğini, şirketin yeni pek çok modeli tanıtacağını iddia ediyor. Bunlar arasında 14.1 inç MacBook Pro'nun yanı sıra 12.9 inç iPad Pro, 27 inç iMac Pro, 16 inç MacBook Pro, 10.2 inç iPad ve 7.9 inç iPad mini yer alacakmış. Bekleyip göreceğiz.
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