Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs ile Mücadele İçin TikTok'a Girdi

Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs hakkında yanlış bilgileri açıklamak ve yanıltıcı bilgilerle mücadele etmek için TikTok uygulamasına girdi.

  • Ercan Uğurlu
Dünya Sağlık Örgütü, Coronavirüs'e Karşı TikTok'ta

Dünya Sağlık Örgütü de artık TikTok'ta, ancak platforma bilgilendirici içerikler sağlayarak katkıda bulunacak. Aslında bu anlamda platforma değer katacağı zaten aşikarken, öte yandan çer çöp içeriklerin yer aldığı videoların yanında son zamanlarda yayılan Coronavirüs hakkında yanıltıcı içerikleri de düzeltme amacı güden Dünya Sağlık Örgütü, insanları virüse karşı bilgilendirme yoluna gidecek.

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken, dünya çapında hastalık son hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da var, yanlış bilinen doğrular da. Böylesi bir kaos ortamında insanların kafası bir hayli karışıkken, kuşkusuz en doğru bilgi Dünya Sağlık Örgütü'nden geliyor.

TikTok'ta ilk videosunu yayınlayan Dünya Sağlık Örgütü, ilk videosu yüklenir yüklenmez 6.5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşmışken, şu an bu sayı tam 20.5 milyon. Dünya Sağlık Örgütü'nün ikinci videosu ise 27.6 milyon görüntüleme almış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü TikTok hesabını hemen buraya tıklayarak takibe başlayabilirsiniz. 

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