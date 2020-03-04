Google ve Facebook, tarihte İlk Kez Televizyonu Geçti!

Google ve Facebook'un reklam gelirleri, tarihte ilk kez televizyon reklam gelirlerini geçti. İşte 2020 reklam bütçeleri!

  • Ercan Uğurlu
Google ve Facebook Reklam Bütçesi Açıklandı!

Sanayi kuruluşu Warc'un yeni açıkladığı rakamlara göre, markalar bu yıl tüm küresel TV sektöründe olduğundan daha fazla sosyal medyada yer almaya hazırlanıyor. Elbette bunun karşılığı da reklam, yani para demek. Rapora göre, şirketler 2020'de Facebook ve Google'a adeta para dökecek!

Warc'un hazırladığı rapora göre, şirket ve markalar bu sene özellikle reklam planlamasını Facebook ve Google üzerine yapılandırmış ve TV reklam harcamalarından daha fazlasını Google ve Facebook'a kaydırmışlar.

Raporda yazan bilgilere göre, markalar bu sene TV reklam harcamalarını da arttırmış. Markalar bu sene televizyonlar için 192.6 milyar dolarlık reklam harcaması yapacakken, Facebook ve Google için ayrılan bütçe tam 231,9 milyar dolar.

Ana akım medyadan, dijital tarafa ve sosyal platforma doğru kayan reklam bütçesi, şimdi olmasa da önümüzdeki yıllarda geleneksel medyayı vuracak gibi görünüyor. Rakamlar, çanların çaldığının habercisi olurken, TV reklam harcamalarının artmasının arkasındaki en önemli nedenin de ABD Başkanlık seçimi ve Tokyo Olimpiyatları olduğu açık. Bunlar da gündemden düştüğünde, gelecek sene sosyal medya yatırımları arayı daha fazla açacaktır.

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