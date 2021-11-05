Apple'dan Yeni Bir Rekor: MacBook Satışları Parmak Isırttı!

Strategy Analytics araştırma firmasına göre Apple, MacBook Air'deki indirimler sayesinde son çeyrekte MacBook satışlarında büyük bir artış yakaladı. Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 10 artışla 6,5 milyon MacBook sattı. Bu arada, Chromebook satışları da pandeminin başlamasından bu yana ilk kez gerçekten düştü.
Analistler, çip sıkıntısı ve fiyatları yükselten ve bazı gecikmelere neden olan yüksek maliyetler olmasaydı satışların daha da yüksek olabileceğini söylüyor. Lenovo, geçtiğimiz çeyrekte 15,3 milyon satış ile en çok bilgisayar satan şirket olurken, ilk beşi HP, Dell, Apple ve ASUS tamamladı.
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