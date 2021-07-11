Apple, Yeni MacBook Pro Modelleri ile Bir Dönemi Kapatabilir!

Apple'ın 2021 yılı bitmeden tanıtmasını beklediğimiz yeni MacBook Pro modelleri, ortaya atılan iddialara göre Touch Bar'dan yoksun olabilir. Son olarak 9 to 5 Mac tarafından dile getirilen bu iddianın kaynağı ise, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) olarak gösteriliyor. Habere göre TouchBar'ın yerini, klavyenin üstüne yerleştirilecek geleneksel bir dizi işlev tuşu alabilir.
Dikkat ederseniz, sürekli olarak "olabilir" ya da "alabilir" kelimelerini kullanıyoruz. Zira bahsi geçen iddiada da bunun "kesinlikle olacağı" söylenmiyor. Ama şurası da bir gerçek; TouchBar'ın tarih olacağı iddiasını ilk kez duymuyoruz.
Daha önceki iddiaların sahipleri arasında, doğruluk açısından saygın kabul edilen Ming-Chi Kuo ve geçmişte Apple'ın yeniden tasarlanan MacBook Pro'nun belirli modellerini Touch Bar olmadan test ettiğini iddia eden Bloomberg'den Mark Gurman var.
TouchBar bazı Apple kullanıcıları tarafından beğenilse de, pek çok kullanıcı tarafından "kullanışsız" olarak değerlendirildiği de biliniyor. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde iki alternatiften bahsetmek mümkün. İlki, bazı modellerin ToucBar ile, bazılarının ise TouchBar'sız gelmesi. İkinci ihtimal ise, TouchBar'ın tamamen ortadan kaldırılması. Bize göre TouchBar'ın tüm MacBook Pro modellerinde kullanılmaya devam edilmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil. Zira bahsettiğimiz iddiaların kaynakları oldukça sağlam görünüyor.
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