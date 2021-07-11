Apple, Yeni MacBook Pro Modelleri ile Bir Dönemi Kapatabilir!

İddialara göre Apple, yeni nesil MacBook Pro modelleri ile bir devri tamamen kapatabilir. Yeni MacBook Pro'larda bu özelliği görmezseniz şaşırmayın!

Yeni MacBook Pro Modelleri ile Bir Dönem Bitebilir

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