Apple, Yeni watchOS Sürümü watchOS 8'i Resmi Olarak Tanıttı!

Apple, Apple Watch akıllı saatlerinin işletim sistemi olan watchOS'un yeni sürümünü, yani watchOS 8'i resmi olarak tanıttı. İşte watchOS 8 ve sunduğu yenilikler...

  • Levent Öztürk
Apple watchOS 8, yeni özelliklerle geliyor
Apple

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