Apple, Yeni watchOS Sürümü watchOS 8'i Resmi Olarak Tanıttı!

Apple, Apple Watch akıllı saatlerinin işletim sistemi olan watchOS'un yeni sürümünü, yani watchOS 8'i resmi olarak tanıttı. İşte watchOS 8 ve sunduğu yenilikler...

08 Haziran 2021 00:02

Levent Öztürk