Apple, Yeni watchOS Sürümü watchOS 8'i Resmi Olarak Tanıttı!

WWDC 2021 etkinliğinde Apple, Apple Watch işletim sistemi watchOS'un yeni sürümünü, yani watchOS 8'i resmi olarak tanıttı. Her ne kadar muhtemelen Eylül veya Ekim ayına kadar (yani Apple Watch 7'nin tahmin edilen lansmanına kadar) final sürümü görmeyecek olsak da, isteyenler artık watchOS 8 beta için kaydolabiliyor.
watchOS 8 güncellemesi ile beraber yeni bir Mindfulness (farkındalık) uygulaması geliyor ve uyku uygulaması solunum hızını takip etmek için güncellemeler alırken Fitness Plus güncellemesi ve daha pek çok yeni özellik ve güncelleme daha karşımıza çıkıyor.
watchOS 8 Ne Zaman Gelecek?
Dediğimiz gibi watchOS 8'in bu yılın ilerleyen dönemlerine kadar açık bir şekilde yayımlanması beklenmiyor ancak Apple, WWDC 2021'de bir geliştirici beta sürümünü duyurdu. Tahminen bunun ardından herkese açık bir beta sunulacaktır ancak henüz tarihi hakkında bir fikrimiz bulunmuyor.
Genellikle yeni donanımlarla beraber yeni sürümlerin yayımlandığı ay olan ve bu yıl Apple Watch 7 ve iPhone 13'ün yayımlanmasının beklendiği Eylül ayı, watchOS 8 için en yüksek yayımlanma ihtimali gibi gözüküyor.
watchOS 8 Hangi Apple Watch'lara Gelecek?
Henüz watchOS 8'in uyumluluğu hakkında resmi bir bilgi verilmiş değil. Ancak watchOS 7'nin Apple Watch 3 ve sonrası tüm modellerle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yeni yazılımın vazgeçmesi gereken bir cihaz olursa bu cihazın Apple Watch 3 olması en yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Tabii ki Apple'ın halen Apple Watch 3'ü satıyor olmasından ve satışta olan bir ürünün aynı yıl içerisinde desteğinin kesilmesinin açık bir şekilde kötü bir tepki çekeceğinden dolayı watchOS 8'in watchOS 7 ile aynı modelleri desteklemesi beklenebilir.
watchOS 8'in Yenilikleri
Yeni Mindfulness uygulaması "Soluklan" aktivitesinin yanı sıra diğer hatırlatıcılarla mola vermeyi unutmamanızı hatırlatıyor. Uyku takibi de solunum hızını ölçme yeteneğini kazanıyor.
Workout (Egzersiz) uygulaması ise Tai Chi ve Pilates olmak üzere iki yeni aktivite kazanıyor. Ayrıca Apple Fitness Plus içerisinde daha fazla egzersiz bulunuyor ve bunların arasında belirli müzik sanatçılarına ayarlanmış egzersizler de bulunuyor.
Yeni Portraits (Portreler) saat yüzü ise Portre modundaki fotoğraflarınızı saat yüzlerine çevirmenize ve düğmeyi çevirerek derinliği değiştirmenize imkan tanıyor.
Mesajlar da daha gelişmiş kontroller kazanıyor. Artık düğmeyi çevirerek imleci hareket ettirmenin yanı sıra GIF'leri arayabiliyor ve GIF'lerle yanıt verebiliyorsunuz.
Diğer ürünlere de Home uygulamasına bir güncelleme olan ve canlı video akışı ile kapıda kimin olduğunu görmenizi sağlayan Intercom gibi Apple Watch özelliklerinin eklendiğini hatırlatmakta fayda var.
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